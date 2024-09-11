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Мадат Дарчинян

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2024
Ещё 600 млн рублей готовы потратить в Белгороде на набережную
11 сентября, 13:49
2023
Семейный бизнес: династии в рейтинге самых богатых людей Белгородской области
15 августа 2023, 11:15
Кто-то заработал, а кто-то потерял: каким был 2022 год для белгородских олигархов
15 августа 2023, 10:03
За год чистая прибыль компании «Белгороддорстрой» сократилась на 289 млн рублей
18 мая 2023, 11:39
Единственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контракты
3 апреля 2023, 08:00
Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей
19 марта 2023, 11:24
В Белгороде начнут ремонт дороги на улице Губкина за 100 млн рублей
Работы начнутся 13 марта, завершить их должны к 15 июня, сообщили в мэрии.
12 марта 2023, 07:33

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