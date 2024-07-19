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Лужи

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2024
В Белгороде обновили сквер у памятника героям войны: на что потратили 13 млн рублей?
19 июля, 13:00
2023
Белгород под водой: топ луж после дождя в городе
14 июля областной центр после сильного ливня утонул в лужах. Редакция Бел.Ру собрала фотоподборку самых больших и глубоких луж областного центра.
14 июля 2023, 15:00
После мощного ливня брянцы устроили заплыв в огромной луже
7 июля 2023, 11:52
В Ладушках не всё ладушки: в ИЖС для многодетных в Старом Осколе нет дорог
29 июня 2023, 07:18
2022
В Белгороде на островках безопасности и возле приподнятых переходов собираются лужи
Происходит это на Ватутина и 5 Августа. На проблему обратил внимание советник при региональном минтрансе Константин Кошкин.
6 октября 2022, 12:17

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