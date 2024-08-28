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Лавров

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2024
Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?
28 августа, 10:31
Сбитый Ил-76 и трагедия 30 декабря в Белгороде связаны? Ответил военный обозреватель
25 января, 14:55
2022
Лавров назвал враньём слова Киева об обстреле армией России своих же городов
6 июля 2022, 07:40
Лавров рассказал о действиях Москвы в случае поставок РСЗО с Запада на Украину
6 июня 2022, 14:03

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