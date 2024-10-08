Коронавирус заболеваемость

В первый раз с лета: в Белгородской области скончался пациент с COVID-19

В Белгородской области около полугода не фиксировали смерти от коронавирусной инфекции. Последний летальный исход регистрировали в июне 2023 года. Однако 19 января стало известно о смерти пожилого белгородца. Подробности сообщили в оперштабе региона.