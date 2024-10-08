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Коронавирус заболеваемость

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Новый штамм ковида ХЕС: болеют ли им жители Белгородской области?
8 октября, 13:12
В первый раз с лета: в Белгородской области скончался пациент с COVID-19
В Белгородской области около полугода не фиксировали смерти от коронавирусной инфекции. Последний летальный исход регистрировали в июне 2023 года. Однако 19 января стало известно о смерти пожилого белгородца. Подробности сообщили в оперштабе региона.
21 января, 08:31
Ковид даёт о себе знать: заразились более 200 белгородцев, один человек умер
Несмотря на то, что заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю стало меньше в шесть раз, в регионе всё ещё сохраняются летальные случаи. Сегодня в региональном минздраве сообщили о смерти пожилого жителя Губкина.
19 января, 12:58
За две недели нового года больше тысячи белгородцев слегли с коронавирусом
С начала января выявлено 1257 пациентов — это более чем на 300 больше, чем месяц назад. О количестве заболевших белгородцев сообщили в оперштабе региона.
12 января, 13:35
2023
Заражённых всё больше и больше: цифры по коронавирусу в Белгородской области растут
О количестве заболевших за неделю белгородцев сообщили в оперштабе региона. В то же время в Терновке открыли корпус для пациентов с COVID-19.
15 декабря 2023, 15:41
Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло почти на половину
Статистику заболеваний за минувшую неделю сообщили в оперштабе региона. Выяснилось, что, помимо 183 заболевших, ещё 151 человек излечился от заболевания.
27 октября 2023, 10:18
Что с ковидом? Осенью есть рост заболеваемости, но меньше, чем в прошлом году
По информации Оперштаба Белгородской области на начало октября, за 2023 год в регионе заболели 9566 человека, умерло — около 40.
6 октября 2023, 10:21
Ждать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?
11 апреля 2023, 07:16

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