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Контрнаступление

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«Это дорога в один конец»: Владимир Путин рассказал о положении на фронте к этому дню
На прямой линии с президентом военный корреспондент из ЛНР задал главе государства вопрос о текущем состоянии фронта в зоне спецоперации на Украине.
14 декабря 2023, 10:20
Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков
Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче, в связи с чем началась эвакуация предприятий, и противник укрепляет оборону, заявил военный корреспондент Александр Сладков
1 июля 2023, 09:14
Путин: Наступление ВСУ уже началось
9 июня 2023, 15:09
Шойгу: Потери Украины за три дня боевых действий превысили российские в 13 раз
6 июня 2023, 13:39
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
11 мая 2023, 20:13
Украинские войска начали контрнаступление в Донбассе на четырёх направлениях
19 апреля 2023, 16:31
2022
ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении
1 сентября 2022, 12:37

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