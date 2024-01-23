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2024
Белгородский министр рассказал, как удалённо получать оценки за физкультуру
23 января, 09:03
Как хорошо вы знаете новогодний кинематограф? Проверьте, угадав фильм по кадру
2 января, 06:00
2023
По этому одеть, поэтому надеть: проверьте свои знания каверзных русских словечек
4 сентября 2023, 13:00
Студент из Белгорода создал программу, которая определяет степень виновности в ДТП
Компьютерную программу уже используют в работе областного управления МВД, сообщает ТАСС.
28 июня 2023, 14:12
Школьникам Белгорода выдали более 250 компьютеров для онлайн-обучения
26 мая 2023, 09:22
Трём из пяти россиян грозит потеря нормального интернета из-за санкций
12 апреля 2023, 06:40
Белгородские пенсионеры смогут поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью
В муниципальном этапе X чемпионата примут участие порядка 10 пожилых абонентов «Комплексного центра социального обслуживания населения», сообщили в областном правительстве.
11 апреля 2023, 17:19
2022
От создания сайтов до IT-стартапа. Чему учат детей в Компьютерной Академии tOP
28 июля 2022, 10:15
2021
На какие моменты стоит обратить внимание при установке драйверов на ноутбуке
16 августа 2021, 11:49
Как модернизировать компьютер для игр
19 апреля 2021, 09:27
2019
Всегда онлайн
10 апреля 2019, 09:14

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