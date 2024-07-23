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Кислород

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2024
Геологи нашли в океане «тёмный кислород»
Геологи исследовали часть Тихого океана, где глубина составляет четыре километра, и обнаружили избыток кислорода. Учёные назвали его «тёмным» и рассказали, что на данный момент о нём известно.
23 июля, 10:14
2022
В чём разница между кислородной маской и аппаратом ИВЛ?
Информацию озвучил министр здравоохранения области Андрей Иконников в ходе брифинга по коронавирусу.
31 августа 2022, 04:48
2021
В белгородские больницы закупят 628 мобильных кислородных концентраторов
Первые устройства Белгородская область начнёт получать уже с 8 ноября, сообщил в своей соцсети губернатор Гладков.
1 ноября 2021, 07:07
В Белгородской области дополнительно создадут около тысячи коек для больных ковидом
За 324,5 млн рублей в областной, окружных и районных больницах оборудуют систему обеспечения кислородом, сообщил губернатор Гладков.
19 октября 2021, 05:25
Медицинский кислород ОЭМК включён в Госреестр лекарственных средств
Жидкий медицинский кислород, производимый Оскольским электрометаллургическим комбинатом им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест»), включён Минздравом РФ в Государственный реестр лекарственных средств.
20 мая 2021, 09:31
2020
Уровень кислорода в крови: когда бить тревогу?
19 октября 2020, 08:18

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