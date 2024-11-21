Капремонт дороги

Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году

О планах на грядущий год рассказал на оперативном совещании правительства 31 июля министр транспорта Сергей Евтушенко. Деньги выделят как на строительство новых, так и ремонт старых дорог.