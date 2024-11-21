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Капремонт дороги

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В Белгороде на полгода частично ограничат движение по одной из улиц
Речь идёт об улице Красноармейской. Ездить по ней будет затруднительно на протяжении полугода, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.
21 ноября, 07:18
На подготовку к капремонту проблемного путепровода в Белгороде уйдёт 10,5 млн рублей
8 апреля, 10:03
2023
Гладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской области
Ремонтные работы завершились в Красногвардейском районе между двумя сёлами. О том, какой объём работ был сделан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
30 октября 2023, 15:34
Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году
О планах на грядущий год рассказал на оперативном совещании правительства 31 июля министр транспорта Сергей Евтушенко. Деньги выделят как на строительство новых, так и ремонт старых дорог.
31 июля 2023, 20:00
На ремонт дорог к парку аттракционов в Белгороде потратят ещё 58 млн рублей
13 июня 2023, 12:28
План ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области изменился
Программу по нацпроекту скорректировали. В этом году отремонтируют девять мостов и путепроводов, сообщили в пресс-службе правительства по региону.
8 февраля 2023, 08:44
Белгородцы хотят проводить приёмку отремонтированных дорог
7 февраля 2023, 09:37
Капремонт моста на Студенческой в Белгороде закончат этим летом
До завершения работ движение организуют по левой стороне путепровода, пишет минтранс Белгородской области.
18 января 2023, 07:35

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