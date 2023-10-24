Интеллектуальная игра

Школьница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»

10-летняя Ксения Унковская из Белгорода приняла участие в двенадцатом выпуске программы. Шоу покажут сегодня, 20 июня, в 19:50 на телеканале «Пятница».