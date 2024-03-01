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Именные поздравления

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2024
Путин в марте поздравит 49 белгородских долгожителей
45 пожилых белгородцев отметят своё 95-летие. Ещё четырём пенсионерам исполнится 100 лет. Они получат именные поздравления от президента Владимира Путина, сообщили в региональном правительстве.
1 марта, 09:41
2023
В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 50 пожилых белгородцев
Известно, что за 2023 год именные поздравления от президента России получили уже 198 именинников региона.
1 мая 2023, 15:45
Вековой юбилей в Белгородской области в январе отмечают три женщины
Большая часть пенсионеров отметит в начале года 95-летие. Все долгожители получат именные поздравления от президента РФ, сообщили в областном правительстве.
3 января 2023, 19:03
2022
Больше 100 белгородцев в октябре получат именные поздравления от Путина
Поздравления передадут пенсионерам, отмечающим 90, 95 и 100 лет, сообщили в ПФР. В регионе проживает 107 таких юбиляров.
15 сентября 2022, 09:59

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