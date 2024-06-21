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Городской бюджет

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2024
Для команды администрации Белгорода закупят спортивную форму на 615 тысяч рублей
21 июня, 14:28
2023
Образование, культура, дороги: на что потратят бюджет Белгорода в 2023 году
29 марта 2023, 15:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему в бюджете не предусмотрели средства на соцтакси
29 марта 2023, 14:59
Доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублей
29 марта 2023, 09:53
В 2022 году в Белгороде выявили 1500 нарушений при использовании бюджетных средств
29 марта 2023, 06:55
2022
В Белгороде в 2023 году на сферу образования потратят больше 8 млрд рублей
21 декабря 2022, 15:04
Доходная часть бюджета Белгорода на 2023 год должна составить 15,5 млрд рублей
21 декабря 2022, 14:22

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