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Главы районов

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Отслужили: двое глав районов возвращаются из отряда «Барс-Белгород» на рабочие места
14 ноября, 05:42
Засушливое лето и военные действия могут привести к пожарам в Белгородской области
8 апреля, 08:11
2023
Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое больше
10 июля 2023, 09:57
Живущие в гостинице жители белгородской Журавлёвки недовольны главой поселения
21 июня 2023, 13:20
Глава в ответе: Гладков обнародовал контакты всех руководителей районов
В целях борьбы с фейковой информацией страницы глав муниципалитетов Белгородской области собрали в одном месте.
18 января 2023, 20:29
2022
Главы районов Белгородской области будут лично отчитываться Гладкову об уборке снега
28 ноября 2022, 07:18

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