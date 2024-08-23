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Электровоз

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Владислав Чесноков сразу понял, что работа в шахте — его призвание
Работу в дренажной шахте Лебединского ГОКа Владислав Чесноков выбрал после окончания Губкинского горного колледжа.
23 августа, 13:05
В Белгородской области сошёл с рельсов электровоз
В регионе случилось ЧП — с рельсов сошёл электровоз. Об этом сообщили в нескольких Telegram-каналах. Информации о пострадавших пока не поступало.
15 июля, 08:19
2023
Проверка машинного зрения: как обезопасили работу лебединских машинистов электровоза
На комбинате многое делают для безопасности сотрудников. Но порой в защите нуждается не только человек, но и техника, которой он управляет.
20 ноября 2023, 13:28
Заслуженный работник Металлоинвеста Михаил Максимов лечит «сердца» электровозов
На рабочем столе наладчика Михаила Максимова — хирургическая чистота. Под рукой — лишь необходимые инструменты и приборы.
12 мая 2023, 09:08
2022
В дренажной шахте в Белгородской области на рабочего наехал электровоз
Сотрудника предприятия госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка, сообщает СУ СК по Белгородской области.
22 декабря 2022, 08:00

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