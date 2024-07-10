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Двойня

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2024
В одном из районов Белгородской области появилась на свет первая королевская двойня
Рождение ребёнка — это всегда чудо. А появление на свет двоих — двойное чудо. В региональном ЗАГСе поделились информацией, сколько на свет за полгода появилось двоен.
10 июля, 08:46
Какими именами белгородцы чаще всего называют двойняшек?
Больше всего двоен появилось у жителей Белгорода и Старооскольского горокруга. Статистикой поделилась глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
29 марта, 11:10
2023
Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году
26 ноября 2023, 07:25
Белгородцы стали рожать больше двойняшек
Порой родители выбирают необычные парные имена своим двойняшкам. Среди самых оригинальных выделили новоявленных Мухаммада и Мурсалину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.
9 июля 2023, 16:37
В Белгородской области в январе родилось 12 пар двойняшек
7 февраля 2023, 10:57
Белгородкам, родившим двойню или тройню, выплатят 150 и 300 тысяч рублей
Выплату могут получить женщины, родившие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
5 февраля 2023, 18:12
Почти 160 пар двойняшек за год родились в Белгородской области
Такую цифру назвали в региональном министерстве соцзащиты и труда.
2 января 2023, 17:49
2022
За восемь месяцев в Белгородской области родилась 101 пара двойняшек
Статистикой поделились в региональном ЗАГСе. За это же время в Белгородской области на свет появилась одна тройня.
24 августа 2022, 08:46

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