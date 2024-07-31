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Договоры подряда

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2024
«Комбинат КМАруда» и ЦЭБ: какие компании в июле отвечали в суде на претензии
31 июля, 09:28
Фирму из Белгорода с украинскими владельцами хотят признать банкротом через суд
2 июля, 09:39
«ЭФКО-Каскад» против иранской «дочки», «Бенталь» требует 72 млн: арбитраж февраля
4 марта, 14:26
2023
Компания немца требует с завода в Шебекино через суд 13,6 млн рублей
29 декабря 2023, 10:04
Банкротство компании по сбору отходов и иск к «АльфаСтрахованию»: арбитраж ноября
7 декабря 2023, 04:42
«Вега» против налоговой, компания из Пензы — против фонда ЖКХ: арбитраж августа
5 сентября 2023, 11:50
2022
Мэрия подала ещё четыре иска к поставщику ледовых катков для Белгорода
Судебные тяжбы связаны с неисполнением обязательств по договорам подряда, следует из документов арбитража.
25 октября 2022, 13:33

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