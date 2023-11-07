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Добровольная народная дружина

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2023
Участник дружины пожаловался губернатору Белгородской области на задержку зарплаты
По словам мужчины, зарплату народная дружина не получает уже два месяца. Гладков заявил, что выплаты уже должны были поступить.
7 ноября 2023, 17:57
2022
Гладков рассказал о численности сотрудников ДНД в Белгородской области
Наибольшее количество добровольной народной дружины работает на приграничных территориях.
6 октября 2022, 09:04
Члены ДНД в Белгородской области пожаловались на бесплатные ночные дежурства
26 мая 2022, 18:24
В Белгородской области создали 430 добровольных народных дружин
15 апреля 2022, 14:22
В Белгороде народную охрану усилят в два раза
11 апреля 2022, 05:16

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