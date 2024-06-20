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Дмитрий Тебекин

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2024
В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство
Компания семьи Тебекиных «Наш хлеб» меняет руководство. Генерального директора поменяли спустя полгода. Кто им стал и как закончился финансовый год для компании — читайте в материале Бел.Ру.
20 июня, 11:45
2023
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
В принадлежащем семье Тебекиных ООО «Бизнес-Плюс» сменился директор: ранее компанией руководил Виталий Дунайцев, депутат Белгородской областной думы.
27 октября 2023, 11:20
В Белгороде потребовали снести одну из точек «Мистера Бургера»
9 октября 2023, 13:27
Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»
На сайте арбитражного суда появились данные о том, что АО «Квадра» подала исковое заявление к ООО «Мистер Бургер».
4 октября 2023, 15:31
Дмитрий Тебекин купил торговое помещение в Старом Осколе за 21 млн рублей
25 сентября 2023, 13:29
Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков
7 сентября 2023, 10:01
Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»
6 сентября 2023, 15:29
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
25 мая 2023, 06:07

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