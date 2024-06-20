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Дизель

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Июнь
Стабильность: Белгородская область не покидает топ-3 регионов ЦФО по цене бензина
20 июня, 15:06
Рост цен на топливо в России: причины и последствия
Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает расти в целом по стране. С чем это связано и чего ожидать в дальнейшем, разбирались «Новые известия».
20 июня, 07:04
Март
Дизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской области
7 марта, 08:49
Сентябрь 2023
Что произошло с ценами на бензин и дизель в Белгородской области за неделю
14 сентября 2023, 11:49
Власти подтвердили незначительные перебои на белгородских АЗС
14 сентября 2023, 08:53
Бензин и дизель в Белгородской области всё ещё дорожают: как выросли цены за неделю
7 сентября 2023, 08:47
Август 2023
В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю
31 августа 2023, 08:13

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