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2024
Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега
В селе Ивановка Старооскольского городского округа при поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие» прошел спортивный фестиваль и первый забег из серии по проекту «Аскет-трейл».
11 сентября, 12:44
2023
Первые вышли на старт: в Белгороде начался полумарафон
3 сентября в Белгороде проходит полумарафон. Первыми на старт вышли самые юные бегуны. Видео публикует «Белгород-медиа».
3 сентября 2023, 06:48
Сотрудники «ОМК Энергомаш» пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»
Сотрудники завода «ОМК Энергомаш», входящего в Объединенную металлургическую компанию, присоединились к Всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».
6 июня 2023, 10:55
2022
Стойленцы взяли золото в региональных соревнованиях по северной ходьбе
Команда Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) завоевала первое место в региональных соревнованиях по северной ходьбе. Стойленцы представляли Старооскольский городской округ.
18 октября 2022, 14:26

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