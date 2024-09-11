Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега

В селе Ивановка Старооскольского городского округа при поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие» прошел спортивный фестиваль и первый забег из серии по проекту «Аскет-трейл».