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Депутаты Белгорода

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2024
В Белгороде увековечат память троих участников СВО
Решение поддержали депутаты 28 мая в ходе сессии горсовета. В память о бойцах будут установлены мемориальные доски.
29 мая, 08:35
2023
Итоги дня. В Белгороде выбрали первое лицо горсовета и определили качество воздуха
19 сентября 2023, 15:30
Стало известно, кто из белгородцев получит медаль за заслуги перед городом
26 июля 2023, 12:59
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
26 июля 2023, 10:02
«Не все байкеры одинаковые»: в Белгороде поспорили о передаче помещения мотоклубу
26 июля 2023, 09:10
Дети в Белгороде получат выплаты на спортивную экипировку и участие в соревнованиях
26 июля 2023, 07:37
В Белгороде байкерам передадут в безвозмездное пользование здание на Садовой
20 июля 2023, 15:00
Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний
Депутат будет лишаться мандата за систематические прогулы в течение шести месяцев. Соответствующий проект рассмотрят на публичных слушаниях 7 июля, сообщили в белгородском горсовете.
26 июня 2023, 14:15
Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
15 июня 2023, 13:51
Депутата горсовета наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом»
Решение о награждении Николая Ряпухина приняли во время сессии горсовета.
26 апреля 2023, 13:13
В Белгороде узаконили установленный с проблемами памятник Есенину
Решение приняли депутаты горсовета во время 60-й сессии горсовета. Памятник поэту установили в 2015 году без согласования депутатами.
26 апреля 2023, 09:26
В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
26 апреля 2023, 06:50
Сергей Бочарников высказался об отставке с поста депутата горсовета Белгорода
Во время 60-й сессии горсовета депутаты приняли решение Бочарникова о досрочном сложении полномочий. Он уходит на муниципальную службу в Шебекино.
25 апреля 2023, 14:17
Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки
25 апреля 2023, 13:53
2022
Депутаты примут отставку мэра Белгорода 7 ноября
Городской совет проведёт внеочередную сессию, на которой обсудит заявление Антона Иванова об уходе, сообщили в горсовете.
2 ноября 2022, 12:10

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