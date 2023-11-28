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Бюджет города

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Ко дню рождения? Мэр Белгорода снова получит премию за исполнение городского бюджета
Сегодня на городском совете депутаты вновь решили премировать Валентина Демидова. И сколько деревянных получит глава администрации, снова не сказали.
28 ноября 2023, 13:45
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
26 июля 2023, 10:02
2022
Бюджет Белгорода получит 180 млн рублей на содержание беженцев и другие нужды
В городской бюджет на 2022 год внесут изменения. Доход составит более 19,7 млрд рублей, сообщили в мэрии.
19 октября 2022, 07:47

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