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Бытовой мусор

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«Никто дарить не собирается». С «Еврологистика» истребуют переданные 12 млн рублей?
10 июня, 07:21
2023
Всё заставили уродскими контейнерами: Гладков отчитал главу ЦЭБа за работу с ТКО
28 августа 2023, 12:48
«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке
14 августа 2023, 07:58
Свалку на набережной в Старом Осколе убрали только после вмешательства прокуратуры
Бытовой мусор скопился на набережной Старого Оскола и даже попал на поверхность реки. Прокуратура направила в администрацию горокруга требования устранить нарушения. Только после обращения свалку убрали. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
18 июля 2023, 11:25
2022
Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов
Рабочие водоканала находят в канализационных стоках влажные салфетки, тряпки, тампоны и даже памперсы. Антирейтинг опубликовал ГУП «Белоблводоканал».
26 декабря 2022, 12:52

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