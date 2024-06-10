Свалку на набережной в Старом Осколе убрали только после вмешательства прокуратуры

Бытовой мусор скопился на набережной Старого Оскола и даже попал на поверхность реки. Прокуратура направила в администрацию горокруга требования устранить нарушения. Только после обращения свалку убрали. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.