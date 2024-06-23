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Бездомный

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2024
«Жили и опорожнялись там»: белгородцы пожаловались на бездомных у детской поликлиники
Жители Старого Оскола пожаловались на двух бездомных мужчин, которые долгое время жили возле детской поликлиники. На жалобу отреагировали в администрации округа: они поселили одного из бездомных в белгородском фонде.
23 июня, 12:24
2023
Бездомный на глазах у белгородцев справил нужду в урну
Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись попала в интернет, а потом — в полицию. Мужчине грозит штраф или административный арест, сообщили в региональном УМВД.
14 сентября 2023, 13:04
Бездомный пытался обокрасть врачей в поликлинике в Белгороде
У мужчины почти получилось украсть два бумажника с 52 тыс. рублей внутри, сообщили в региональном УМВД.
17 января 2023, 08:00
2022
Бездомный белгородец обокрал храм и ударил священнослужителя
Неоднократно судимый мужчина украл телефон и деньги из сторожки на территории храма. Ближайшие три года он проведёт в колонии, сообщает Белгородский райсуд.
2 декабря 2022, 12:15

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