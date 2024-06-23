«Жили и опорожнялись там»: белгородцы пожаловались на бездомных у детской поликлиники

Жители Старого Оскола пожаловались на двух бездомных мужчин, которые долгое время жили возле детской поликлиники. На жалобу отреагировали в администрации округа: они поселили одного из бездомных в белгородском фонде.