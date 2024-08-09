Бетонные конструкции

Более 300 модульных укрытий установят в белгородском приграничье

В связи со сложной оперативной обстановкой в Белгородской области продолжается работа по установке модульных бетонных укрытий. За последнюю неделю было установлено 30 новых укрытий в четырёх муниципалитетах региона.