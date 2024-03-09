Белгородская областная клиническая больница

Как распознать цирроз и не заразиться гепатитом: советы врача из Белгорода

В интервью с экспертом — заведующей гастроэнтерологическим отделением Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Еленой Мищенко — разложим по полкам все заблуждения о заболеваниях печени, расскажем, как можно обезопасить себя и свою семью от диагноза, который никто не хочет услышать.