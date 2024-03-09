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Белгородская областная клиническая больница

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2024
Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня
9 марта, 17:02
2023
Алюминиевые разборки: с областной больницы хотят взыскать 160 тысяч за кастрюли
Почти год назад новосибирская компания «Домино Энск» обратилась в Арбитражный суд с иском к Белгородской областной клинической больнице. Камнем преткновения стали кастрюли, за поставку которых больница не заплатила.
16 октября 2023, 12:44
2021
Медсестра Татьяна Сачкова: В операционной я научилась читать мысли хирурга
12 мая медицинские работники отметили Международный день медицинской сестры. Журналист ИА «Бел.Ру» поговорил с представительницей этой непростой профессии, которая работает в Белгородской областной больнице Святителя Иоасафа.
14 мая 2021, 09:50
Варикоз, атеросклероз, тромбоз: врач дал советы, как сберечь сосуды
Если спросить любого из нас, какой орган у человека главный, большинство ответит, что это мозг и сердце. Однако мозг и сердце не могут работать без сосудов.
16 апреля 2021, 05:20
Как распознать цирроз и не заразиться гепатитом: советы врача из Белгорода
В интервью с экспертом — заведующей гастроэнтерологическим отделением Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Еленой Мищенко — разложим по полкам все заблуждения о заболеваниях печени, расскажем, как можно обезопасить себя и свою семью от диагноза, который никто не хочет услышать.
13 апреля 2021, 04:30

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