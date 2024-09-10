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Белгород день города

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Июль 2023
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
29 июля 2023, 07:26
Сентябрь 2022
Белгород отмечает день рождения и День трезвости
11 сентября областному центру исполняется 426 лет. Белгород основали по указу царя Фёдора Иоанновича в 1596 году. Также в этот день отмечается Всероссийский день трезвости.
11 сентября 2022, 05:10
Вячеслав Гладков: Мэрия не планирует отмечать день рождения Белгорода
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, что город подготовил для местных жителей к 11 сентября — дню рождения Белгорода.
9 сентября 2022, 07:22
Жители Белгорода против празднования дня рождения города 11 сентября
Жители города считают, что в Белгороде достаточно отмечать день освобождения от немецко-фашистских захватчиков 5 августа (День города).
6 сентября 2022, 10:51
Август 2022
Мнения читателей «Бел.Ру» о праздновании дня рождения Белгорода разделились
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил горожанам праздновать и день освобождения Белгорода (5 августа) и дату его основания (11 сентября).
10 августа 2022, 05:16
Кто виноват в допущении ошибки на баннерах ко Дню Белгорода
Мэр областного центра Антон Иванов признал, что на баннерах к 5 августа действительно была допущена ошибка. Виновным он назвал подрядчика. Журналисты «Бел.Ру» изучили документы госзакупки.
7 августа 2022, 09:57
Мэр Белгорода назвал поздравление с днём рождения на баннерах к 5 августа ошибкой
Ко Дню города в областном центре появились баннеры с надписью «С днём рождения, Белгород». Ситуацию прокомментировал руководитель городской администрации Антон Иванов.
5 августа 2022, 09:58
В День города в Белгород приехали члены экипажа одноимённой атомной подлодки
В областной центр к празднику приехало 30 делегаций. Гости и первые лица города и региона уже возложили цветы на Соборной площади в рамках акции «Волна памяти», сообщил мэр Антон Иванов.
5 августа 2022, 08:53
С белгородским мальчиком Алёшей встретились сербские делегаты
Гости из города-побратима Ниша рассказали, что видели сюжет о встречающем военную технику мальчике на сербском ТВ. Их впечатлил поступок юного белгородца, после чего они захотели с ним познакомиться.
5 августа 2022, 08:23
Тест. А вы хорошо знаете историю Белгорода?
В День города журналисты «Бел.Ру» подготовили тест, чтобы проверить, насколько горожане хорошо знают историю Белгорода.
5 августа 2022, 06:04
Как пройдёт День города в Белгороде: афиша на 5 августа
В первый праздничный день в областном центре ожидается открытие музея-диорамы и скейт-парка, выступление звёзд КВН, большой праздничный концерт и фейерверк. Подробности — в материале.
5 августа 2022, 04:00
Белгородцы попросили Гладкова сделать 5 августа выходным днём
Губернатор предложил вынести этот вопрос на обсуждение, а также подчеркнул, что 5 августа — это День освобождения города, который многие называют вторым днём рождения.
4 августа 2022, 16:55
Гладков поздравил белгородцев с наступающим Днём города на крыше
Губернатор опубликовал видео, записанное на крыше местного отделения Росстата, в котором признался в любви к Белгороду.
4 августа 2022, 05:45
Спецпроект
День рождения или День города: что отмечает Белгород 5 августа
В канун 5 августа в областном центре появились билборды с надписью «С днём рождения, Белгород». Является ли эта дата днём основания города и с каким событием всё же нужно поздравлять Белгород?

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