Банк приколов

Белгородец заплатил за шоколадки купюрой банка приколов в 5000 рублей

Мужчина смял банкноту и отдал продавцу, расплачиваясь за две шоколадки. Он получил уже настоящие деньги и отправился в другой магазин, сообщают в региональном УМВД.