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Автомобилист

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Ноябрь 2023
Стало известно, чем закончилось турне «Сарматмобиля» в Белгороде
9 ноября 2023, 15:03
Октябрь 2023
Пьяный белгородец в Питере угнал машину подруги и въехал в столб
Сотрудники полиции задержали жителя Белгородской области, угнавшего чужой автомобиль и устроившего на нём сразу два ДТП. Выпившего лихача нашли на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Там машина врезалась в столб. Подробности сообщают в Neva.Today со ссылкой на местное ГУ МВД.
30 октября 2023, 09:49
Июль 2023
Белгородец закрыл машину от ливня и града ковром
27 июля 2023, 18:09
В Белгородской области в ДТП пострадал подросток
Авария произошла в Волоконовском районе. Водитель не справился с управлением. Травмы получили автомобилист и пассажиры, среди которых один несовершеннолетний, сообщили в региональном УМВД.
24 июля 2023, 10:32
Май 2023
Вылетевшего на встречку пенсионера оштрафовали в Белгороде
20 мая 2023, 08:13
Апрель 2023
Очередной автомобилист прокатился по велодорожке в Белгороде
Автомобиль Ford заметили на велопешеходной дорожке подписчики Telegram-канала "Белгород №1".
8 апреля 2023, 09:01
Январь 2023
На Харгоре в Белгороде после ДТП светофор забрали на ремонт
В светофор врезался автомобиль при повороте. Авария произошла на перекрёстке Королёва — Ватутина, сообщили в управлении Белгорблагоустройства.
23 января 2023, 14:32
В Белгороде водители подрались на проезжей части
Удар в челюсть решению конфликта не помог — пострадавший так и не понял причины случившегося, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.
22 января 2023, 16:39
В Белгороде столкнулись маршрутный автобус и Honda, есть пострадавшая
Авария произошла накануне. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали три ДТП с пострадавшими, один человек погиб, сообщили в УМВД.
18 января 2023, 11:14

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