Автомобилист

Пьяный белгородец в Питере угнал машину подруги и въехал в столб

Сотрудники полиции задержали жителя Белгородской области, угнавшего чужой автомобиль и устроившего на нём сразу два ДТП. Выпившего лихача нашли на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Там машина врезалась в столб. Подробности сообщают в Neva.Today со ссылкой на местное ГУ МВД.