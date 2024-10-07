Автобусные маршруты

Ещё на двух автобусных маршрутах в Белгороде введут систему check-in/check-out

С 25 октября такой режим появится в автобусах № 101 «Рынок „Салют“ — Красная Нива» и 113 «Рынок „Салют“ — хутор Сумской», сообщили в мэрии.