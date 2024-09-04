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Аварийное отключение

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2024
В Губкине новый день начался с аварийного отключения воды
4 сентября, 07:02
Жители нескольких домов остались без воды после потопа в центре Белгорода
На центральных улицах города вода вышла из-под дорожного полотна. Из-за порыва без воды временно остались жители нескольких домов. Проблему уже устраняют, заверили в мэрии.
16 июля, 08:51
Аварийное отключение электроэнергии произошло в пяти сёлах Белгородского района
15 июня, 16:07
Белгородцы опять остались без воды: водоканал сообщил о новых аварийных отключениях
26 февраля, 13:02
На нескольких улицах Белгорода отключили воду
21 февраля, 11:43
2023
Сразу три светофора перестали работать в центре Белгорода
Два из них уже вернули к работе, отключённым остаётся один объект. О том, где возникли проблемы, сообщили в городской администрации.
3 октября 2023, 12:04
В Шебекино шесть улиц остались без горячей воды
Крупная авария на сетях водоснабжения случилась в городе Шебекино Белгородской области 28 августа. Без горячей воды остались шесть улиц, а восстановительные работы продлятся сутки, сообщил глава округа Владимир Жданов.
28 августа 2023, 15:57
2022
В Белгороде в ТРК «Мега Гринн» произошло аварийное отключение света
Известно, что свет пропал ещё на пяти улицах города, сообщает Fonar.tv.
21 августа 2022, 10:13

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