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Андрей Бубело

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2023
Чесноков сообщил об увольнении своего заместителя по ЖКХ
28 декабря 2023, 06:44
2022
Новые кадровые назначения произошли в Старом Осколе
Депутаты согласовали двух заместителей главы администрации Старого Оскола и утвердили штатного зама председателя Совета.
28 декабря 2022, 06:40
В Старом Осколе назревает мусорный коллапс
Чехарда с утилизацией отходов в Старом Осколе затянулась. График вывоза контейнеров срывается уже несколько недель подряд. И пока порядок наведён не везде.
28 декабря 2022, 06:14
Глава коммунального предприятия в Старом Осколе уволился после 12 лет работы
5 декабря 2022, 13:15
В Старом Осколе снова изменили структуру администрации
28 ноября 2022, 13:42
В структуре администрации Старооскольского горокруга произошли изменения
Андрей Бубело будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство и станет первым заместителем главы округа.
26 ноября 2022, 04:51
2020
Андрей Бубело ушёл с поста гендиректора управления «Белгорблагоустройство»
19 июля 2020, 14:39

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