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Алексеев Иван Александрович (Noize MC)

Алексеев Иван Александрович (Noize MC)

Вид деятельности: Музыкант

Дата/Место рождения: 9 марта 1985, г. Ярцево, Смоленская область

Образование: Музыкальная школа по классу классической гитары, Российский государственный гуманитарный университет

Семейное положение: Женат

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Резюме

Иван Алексеев (Noize MC) – один из самых известных российских рэп- и хип-хоп-исполнителей, мастер фристайла. С Белгородом связаны его первые шаги в качестве участника музыкальных коллективов.

Дебютный сольный альбом, уже в качестве известной фигуры на российской сцене, артист выпустил в 2008 году. Много гастролировал по стране, стал постоянным участником известных российских музыкальных фестивалей.

Тексты песен рэпера, как правило, критичны, имеют резко выраженный социальный, политический уклон. Многие треки – отклик на то или иное громкое событие в жизни страны.

В сентябре 2017 года музыкант выступил на церемонии закрытия белгородского молодёжного фестиваля искусств «Этажи». В августе 2018 года участвовал в фестивале «Нашествие» вместе с оркестром русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии под управлением Евгения Алешникова.

Медиапортрет

Медиапортрет

«В представлении огромного количества людей звучание оркестра народных инструментов разухабисто напористое и однотипное, несмотря на то, что это огромное количество музыкантов с инструментами, каждый из которых обладает удивительной динамической глубиной. [На русских народных инструментах] можно создавать вещи очень трогательные и глубокие, необычно звучащие, даже не сразу можно сообразить, что этот звук извлекают из домры, например. Надо понимать, что музыка звучит определённым образом порой не из-за инструмента, на котором она играется, а из-за сочетания звукоизвлечения и самой партии, которая написана для этого инструмента. Поэтому, когда на народных инструментах исполняют музыку, сочинённую в других традициях, получается результат, которого не ожидает никто. Только так и можно поддерживать какую-то культурную жизнь».

«В 2016 году, отдыхая со своей семьёй в Таиланде, я сидел вечерком и играл на гитаре. Решил, что обязательно надо найти Евгения Алексеевича [Алешникова – прим.ред.] в соцсетях и поблагодарить за то, что, когда я бренчу, получается неплохо. Я нашёл Евгения Алексеевича, написал ему большое письмо, как мне казалось тогда трогательное, и в ответ получил: «Спасибо, успехов». Учитель был крайне лаконичен и строг. Прошло полтора года, и Евгений Алексеевич написал мне сам уже с предложением о творческом сотрудничестве. Это было для меня шокирующим поворотом событий».

«Кто-то придумал, что альбом VIP вышел в 1997 году, он появился в 2000 году. Никаких переизданий к якобы 20-летию не планируется, потому что тот материал прекрасен исключительно в том качестве, в котором он был записан, и отлично отражает ту эпоху. Каким-то образом его перерабатывать, мне кажется, было бы крайне надуманно. Всё-таки это в основной своей массе детские композиции, которым самое место и время было тогда, записаны они в процессе живого исполнения, прямиком через кассету на диджейский пульт, и в таком виде они очень адекватно звучат, на мой взгляд. И заново браться за этот материал я не планирую».

«У нас больше нет художников, теперь у нас есть дизайнеры. У нас вообще никого больше нет. Только креативный класс. У нас нет знаменитостей, у нас есть сelebriti. И никуда от этого не деться. Мы деградируем, друзья. Не только я, но и вы все очень сильно».

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