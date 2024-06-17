Алексеев Иван Александрович (Noize MC)

«Кто-то придумал, что альбом VIP вышел в 1997 году, он появился в 2000 году. Никаких переизданий к якобы 20-летию не планируется, потому что тот материал прекрасен исключительно в том качестве, в котором он был записан, и отлично отражает ту эпоху. Каким-то образом его перерабатывать, мне кажется, было бы крайне надуманно. Всё-таки это в основной своей массе детские композиции, которым самое место и время было тогда, записаны они в процессе живого исполнения, прямиком через кассету на диджейский пульт, и в таком виде они очень адекватно звучат, на мой взгляд. И заново браться за этот материал я не планирую».