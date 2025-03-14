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Posted 14 марта, 06:00

Published 14 марта, 06:00

Modified 14 марта, 06:00

Updated 14 марта, 06:00

Звук, полюбившийся белгородцам: белый шум, ANNA ASTI и подкаст «Сказочный детектив»

Звук, полюбившийся белгородцам: белый шум, ANNA ASTI и подкаст «Сказочный детектив»

14 марта 2025, 06:00
Фото: Пресс-служба Сбера.
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Новости Белгорода
HiFi-стриминг Звук и Сбер поделились тем, что чаще всего слушали жители Белгорода в 2024 году. Как оказалось, белгородцы предпочитают поп, рок и хип-хоп.

Самым популярным треком у белгородских пользователей Звука стал White Noise Long — запись белого шума, используемая для сна, работы и повышения концентрации. Этот трек также завоевал популярность в Орле и Воронеже. Среди музыкальных хитов выделяются «Царица» ANNA ASTI и «Седая ночь» Юры Шатунова. В числе популярных исполнителей не только ANNA ASTI, но и такие исполнители, как «Король и Шут», Баста, Artik & Asti и нестареющая классика — группа «Кино».

После недавних экранизаций пользователи слушали аудиокниги «Дюна» Фрэнка Герберта, «Сёгун» Джеймса Клавелла и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В топ подкастов вошли детские «ХРУМ. Сказочный детектив» и «Сказки с Бубой», а также лекции «История за пределами учебников» от радио «Комсомольская правда» с Владимиром Мединским.

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук, отметил, что сервис постоянно совершенствуется, учитывая предпочтения разных аудиторий. Важное внимание уделяется детям, для которых в прошлом году был запущен раздел Звук Дети. Как оказалось, детские подкасты чаще всего интересовали белгородцев.

Проект Сбер Звук выявил предпочтения белгородцев в музыке и подкастах
Фото: Пресс-служба Сбера
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