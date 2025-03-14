Звук, полюбившийся белгородцам: белый шум, ANNA ASTI и подкаст «Сказочный детектив»

Самым популярным треком у белгородских пользователей Звука стал White Noise Long — запись белого шума, используемая для сна, работы и повышения концентрации. Этот трек также завоевал популярность в Орле и Воронеже. Среди музыкальных хитов выделяются «Царица» ANNA ASTI и «Седая ночь» Юры Шатунова. В числе популярных исполнителей не только ANNA ASTI, но и такие исполнители, как «Король и Шут», Баста, Artik & Asti и нестареющая классика — группа «Кино».