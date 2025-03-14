Звук, полюбившийся белгородцам: белый шум, ANNA ASTI и подкаст «Сказочный детектив»

Posted 14 марта, 06:00
Published 14 марта, 06:00
Modified 14 марта, 06:00
Updated 14 марта, 06:00
Самым популярным треком у белгородских пользователей Звука стал White Noise Long — запись белого шума, используемая для сна, работы и повышения концентрации. Этот трек также завоевал популярность в Орле и Воронеже. Среди музыкальных хитов выделяются «Царица» ANNA ASTI и «Седая ночь» Юры Шатунова. В числе популярных исполнителей не только ANNA ASTI, но и такие исполнители, как «Король и Шут», Баста, Artik & Asti и нестареющая классика — группа «Кино».
После недавних экранизаций пользователи слушали аудиокниги «Дюна» Фрэнка Герберта, «Сёгун» Джеймса Клавелла и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В топ подкастов вошли детские «ХРУМ. Сказочный детектив» и «Сказки с Бубой», а также лекции «История за пределами учебников» от радио «Комсомольская правда» с Владимиром Мединским.
Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук, отметил, что сервис постоянно совершенствуется, учитывая предпочтения разных аудиторий. Важное внимание уделяется детям, для которых в прошлом году был запущен раздел Звук Дети. Как оказалось, детские подкасты чаще всего интересовали белгородцев.