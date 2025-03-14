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Posted 14 марта, 09:31

Published 14 марта, 09:31

Modified 14 марта, 09:33

Updated 14 марта, 09:33

Здание «Пятёрочки» на Харгоре в Белгороде выставлено на продажу за 24 млн рублей

Здание «Пятёрочки» на Харгоре в Белгороде выставлено на продажу за 24 млн рублей

14 марта 2025, 09:31
Фото: «Авито».
Сюжет
Недвижимость
Здание, ранее занимаемое супермаркетом «Пятёрочка» на Харгоре в Белгороде, ищет нового владельца. Коммерческое помещение оценили в 24 млн рублей.

В Белгороде выставлено на продажу коммерческое помещение, известное как бывшее здание супермаркета «Пятёрочка» на Харгоре. Общая площадь двухэтажного здания (первый и цокольный этажи) составляет 560 квадратных метров (370 кв. м. на первом этаже и 190 кв. м. в цоколе), а его стоимость оценивается в 24 млн рублей.

В объявлении о продаже подчёркивается, что помещение подходит для любого вида деятельности.

Фото: «Авито»

Преимуществами объекта называются его удачное расположение в густонасёленном спальном районе на оживлённой улице Костюкова, высокий пешеходный и автомобильный трафик, близость к бизнес-центрам, поликлинике, другим супермаркетам, школам и детским садам.

Также отмечается хорошая транспортная доступность, наличие парковки, свободная планировка, качественная отделка и все необходимые коммуникации.

Напомним, ранее стало известно, какое жильё можно купить в столице, если продать недвижимость в Белгороде. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Площадь#Продажа#Пятёрочка#Доступность#Недвижимость#Квартиры#Трафик#Белгород
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