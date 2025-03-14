Здание «Пятёрочки» на Харгоре в Белгороде выставлено на продажу за 24 млн рублей

В Белгороде выставлено на продажу коммерческое помещение, известное как бывшее здание супермаркета «Пятёрочка» на Харгоре. Общая площадь двухэтажного здания (первый и цокольный этажи) составляет 560 квадратных метров (370 кв. м. на первом этаже и 190 кв. м. в цоколе), а его стоимость оценивается в 24 млн рублей.