Здание «Пятёрочки» на Харгоре в Белгороде выставлено на продажу за 24 млн рублей

Posted 14 марта, 09:31
Published 14 марта, 09:31
Modified 14 марта, 09:33
Updated 14 марта, 09:33
В Белгороде выставлено на продажу коммерческое помещение, известное как бывшее здание супермаркета «Пятёрочка» на Харгоре. Общая площадь двухэтажного здания (первый и цокольный этажи) составляет 560 квадратных метров (370 кв. м. на первом этаже и 190 кв. м. в цоколе), а его стоимость оценивается в 24 млн рублей.
В объявлении о продаже подчёркивается, что помещение подходит для любого вида деятельности.
Преимуществами объекта называются его удачное расположение в густонасёленном спальном районе на оживлённой улице Костюкова, высокий пешеходный и автомобильный трафик, близость к бизнес-центрам, поликлинике, другим супермаркетам, школам и детским садам.
Также отмечается хорошая транспортная доступность, наличие парковки, свободная планировка, качественная отделка и все необходимые коммуникации.
Напомним, ранее стало известно, какое жильё можно купить в столице, если продать недвижимость в Белгороде. Подробности — по ссылке.