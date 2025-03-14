Завершился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Разобраться в ситуации на месте решил блогер Telegram-канала SHOT Пётр Скуфанов. Он провёл встречи с чиновниками, пообщался с жителями города и даже заявил о готовности самому занять пост мэра. В ходе своего пребывания в Берёзовском он изучал местные проблемы, побывал в шахте, редакции районной газеты и заглянул в городскую баню, стараясь понять жизнь горожан изнутри. Решения суда о перевыборах пока нет, и блогер покинул город, но выразил готовность вернуться, если жители снова его пригласят.