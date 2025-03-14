Завершился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Posted 14 марта, 18:50
Published 14 марта, 18:50
Modified 14 марта, 18:51
Updated 14 марта, 18:51
Тогда победу одержала кандидат-спойлер Юлия Маслакова, но вскоре отказалась от должности, оспорила итоги выборов в суде и пропала из публичного пространства.
Разобраться в ситуации на месте решил блогер Telegram-канала SHOT Пётр Скуфанов. Он провёл встречи с чиновниками, пообщался с жителями города и даже заявил о готовности самому занять пост мэра. В ходе своего пребывания в Берёзовском он изучал местные проблемы, побывал в шахте, редакции районной газеты и заглянул в городскую баню, стараясь понять жизнь горожан изнутри. Решения суда о перевыборах пока нет, и блогер покинул город, но выразил готовность вернуться, если жители снова его пригласят.
Скуфанов подчеркнул, что данный проект стал первым в России сторис-сериалом в Telegram. Он отметил, что ранее никто не работал в таком формате: команда снимала события в режиме реального времени, без сценария, фиксируя импровизированные диалоги и живые эмоции участников.
Он также рассказал, что идея сериала родилась из реальной ситуации. По его мнению, Берёзовский стал объектом внимания всей страны из-за необычных выборов, и команда SHOT решила взглянуть на происходящее изнутри, пообщаться с местными жителями и предложить им помощь. Скуфанов добавил, что проект получился ярким, интересным и добрым.
В SHOT объяснили, что создание сторис-сериала стало реакцией на политические события в Берёзовском. Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов отметил, что проект «Мэр Скуфанов» был попыткой разобраться в происходящем, узнать мнение горожан о власти, изучить их насущные проблемы и погрузиться в жизнь обычного, но неравнодушного березовчанина.
Он также сообщил, что судьба второго сезона пока не определена, как и возможное участие Скуфанова в выборах. Всё будет зависеть от формата перевыборов и политической обстановки в регионе. Однако Арапов заверил, что если блогер решит баллотироваться, то в отличие от некоторых кандидатов спойлером он точно не станет.
Познакомиться с новым жанром и посмотреть сторис-сериал «Мэр Скуфанов» можно в Telegram-канале SHOT.