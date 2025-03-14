За прошлый год семеро белгородских подростков закончили свою жизнь самоубийством

Posted 14 марта, 10:47
Published 14 марта, 10:47
Modified 14 марта, 10:47
Updated 14 марта, 10:47
В 2024 году в Белгородской области закончили жизнь суицидом семеро несовершеннолетних. Это больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023-м ушли из жизни таким способом трое подростков. Статистику озвучили волонтёры «Скорой Молодёжной Помощи».
За последний месяц белгородцы искали в интернете «как покончить с собой» как минимум 85 раз. Всего по России таких запросов насчитали 6782.
Волонтёры напоминают, что продолжает работать бесплатная и анонимная горячая линия как для школьников, так и для их родителей. По номеру 8-800-2000-122 обсудить любые проблемы можно с квалифицированным специалистом.