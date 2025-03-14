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Posted 14 марта, 10:47

Published 14 марта, 10:47

Modified 14 марта, 10:47

Updated 14 марта, 10:47

За прошлый год семеро белгородских подростков закончили свою жизнь самоубийством

За прошлый год семеро белгородских подростков закончили свою жизнь самоубийством

14 марта 2025, 10:47
Фото: 1MI.
Это больше, чем годом ранее.

В 2024 году в Белгородской области закончили жизнь суицидом семеро несовершеннолетних. Это больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023-м ушли из жизни таким способом трое подростков. Статистику озвучили волонтёры «Скорой Молодёжной Помощи».

За последний месяц белгородцы искали в интернете «как покончить с собой» как минимум 85 раз. Всего по России таких запросов насчитали 6782.

Волонтёры напоминают, что продолжает работать бесплатная и анонимная горячая линия как для школьников, так и для их родителей. По номеру 8-800-2000-122 обсудить любые проблемы можно с квалифицированным специалистом.

Добавим, что о некоторых случаях суицида в прошлом году стало известно прессе. Так, один случай произошёл в январе и два — в апреле. Все погибшие были школьниками.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Белгород#Самоубийство#Скорая молодёжная помощь
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