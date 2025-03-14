bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 07:35

Published 14 марта, 07:35

Modified 14 марта, 07:43

Updated 14 марта, 07:43

Возбуждено уголовное дело

Военный суд рассмотрит дело против белгородца за призывы к экстремизму

14 марта 2025, 07:35
Фото: 1MI. Возбуждено уголовное дело
Сюжет
Экстремизм
Также дело против жителя Белгорода возбудили по статье за оправдание терроризма.

Как сообщили в прокуратуре, в мае прошлого года 34-летний житель Белгорода публиковал в Сети комментарии, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к осуществлению экстремизма.

За это в отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям. Обвинение уже утверждено, поэтому материалы дела направили во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения.

Добавим, что белгородцев также включали в список экстремистов и террористов. Например, в январе текущего года этот перечень пополнил 16-летний житель региона. Он стал самым молодым среди белгородцев — до него им являлся 18-летний парень.

В ноябре в список включили ещё двух человек.

Белгородца в 16 лет признали террористом и экстремистом
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё два белгородца пополнили список террористов и экстремистовБелгородскую волонтёрку Россинскую внесли в список террористов и экстремистовСамому молодому попавшему в список экстремистов белгородцу нет и 18 лет
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Экстремизм#Терроризм#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика