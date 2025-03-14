Военный суд рассмотрит дело против белгородца за призывы к экстремизму

Posted 14 марта, 07:35
Published 14 марта, 07:35
Modified 14 марта, 07:43
Updated 14 марта, 07:43
Как сообщили в прокуратуре, в мае прошлого года 34-летний житель Белгорода публиковал в Сети комментарии, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к осуществлению экстремизма.
За это в отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям. Обвинение уже утверждено, поэтому материалы дела направили во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения.
Добавим, что белгородцев также включали в список экстремистов и террористов. Например, в январе текущего года этот перечень пополнил 16-летний житель региона. Он стал самым молодым среди белгородцев — до него им являлся 18-летний парень.
В ноябре в список включили ещё двух человек.