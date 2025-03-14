«Вместо обещанных 35 тысяч — 20 или даже 10»: что происходит с зарплатой в «Барсе»?

Posted 14 марта, 08:02
Published 14 марта, 08:02
Modified 14 марта, 08:02
Updated 14 марта, 08:02
Глава региона Вячеслав Гладков ответил на жалобу белгородца о проблемах с выплатами бойцам отряда «Барс». Вопрос прозвучал 13 марта в эфире «10 вопросов губернатору».
Обратившийся заявил, что вместо обещанных 35 тысяч бойцы якобы получают 20, 17 или даже 10 тысяч рублей, что вынуждает их задуматься о расторжении контрактов.
Гладков пояснил, что системных проблем нет: региональные выплаты поступают вовремя, а снижение зарплаты связано с переплатой в прошлом месяце и последующим сторнированием. Также у некоторых бойцов удерживают алименты и штрафы.
Губернатор призвал жён военнослужащих (по словам главы региона, жалоба поступила именно от женщины) сначала уточнять у мужей детали выплат, а в случае вопросов обращаться в администрацию.
Ранее белгородка жаловалась, что её муж, служащий в отряде «Барс-Белгород», не получает зарплату. Однако проверка показала, что выплаты ему начислялись исправно. Мужчина получил более 120 тысяч рублей в ноябре и такую же сумму в декабре, но предпочёл скрыть это от жены. Ситуацию разобрали на вечерней поверке, и, по словам главы региона, белгородцу теперь «достаточно стыдно».