«Вместо обещанных 35 тысяч — 20 или даже 10»: что происходит с зарплатой в «Барсе»?

Ранее белгородка жаловалась, что её муж, служащий в отряде «Барс-Белгород», не получает зарплату. Однако проверка показала, что выплаты ему начислялись исправно. Мужчина получил более 120 тысяч рублей в ноябре и такую же сумму в декабре, но предпочёл скрыть это от жены. Ситуацию разобрали на вечерней поверке, и, по словам главы региона, белгородцу теперь «достаточно стыдно».