Власти показали, как будет выглядеть мемориал погибшим белгородцам

Posted 14 марта, 15:43
Published 14 марта, 15:43
Modified 14 марта, 15:45
Updated 14 марта, 15:45
На общественных слушаниях по сохранению мемориала погибшим белгородцам из-за обстрелов со стороны ВСУ. В конструкции будут использовать найденные снаряды.
Уже высказался митрополит Иоанн, бывший мэр Белгорода Георгий Голиков и нынешний мэр Валентин Демидов.
На слушаниях показали финальную версию мемориала. На доработке остаётся только постамент, а также список погибших из-за обстрелов. 87 человек погибло в Белгороде, из них 11 — дети, уточнил мэр.
Мемориал немного перенесут от проезжей части.
Памятник должен появится к маю 2025 года.