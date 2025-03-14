bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 15:43

Published 14 марта, 15:43

Modified 14 марта, 15:45

Updated 14 марта, 15:45

Власти показали, как будет выглядеть мемориал погибшим белгородцам

Власти показали, как будет выглядеть мемориал погибшим белгородцам

14 марта 2025, 15:43
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
С начала СВО в Белгороде из-за атак 87 мирных жителей погибло. На общественных слушаниях показали, как будет выглядеть памятник.

На общественных слушаниях по сохранению мемориала погибшим белгородцам из-за обстрелов со стороны ВСУ. В конструкции будут использовать найденные снаряды.

Уже высказался митрополит Иоанн, бывший мэр Белгорода Георгий Голиков и нынешний мэр Валентин Демидов.

На слушаниях показали финальную версию мемориала. На доработке остаётся только постамент, а также список погибших из-за обстрелов. 87 человек погибло в Белгороде, из них 11 — дети, уточнил мэр.

Мемориал немного перенесут от проезжей части.

Памятник должен появится к маю 2025 года.

Фото: bel.ru
Разрушится — это будет позор: Гладков ответил на просьбы сохранить «сердце Белгорода»
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый памятник не впишется? Белгородцы просят сохранить «раненое сердце»Стало известно, когда установят памятник на месте мемориала «Сердце Белгорода»
#Алёна Мальцева#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Мемориал#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика