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Posted 14 марта, 16:39

Published 14 марта, 16:39

Modified 14 марта, 16:41

Updated 14 марта, 16:41

Последствия удара ВСУ

В предприятии и трёх домах белгородцев нашли разрушения после удара ВСУ

14 марта 2025, 16:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия удара ВСУ
Сюжет
Обстрел
Четыре дрона ударили по Шебекино и Валуйскому округу. Пострадавших нет, но есть разрушения.

Шебекино атаковали сразу два дрона. В результате удара первого повреждения получило предприятие, его складское помещение и технологическое оборудование. А из-за детонации второго БПЛА ущерб получил коммерческий объект.

В Валуйках пострадал грузовик, а в Кукуевке Валуйского округа — три частных дома. В первом домовладении повреждена крыша, во втором — забор, а в третьем — окна и фасад.

Пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия удара ВСУ
Последствия удара ВСУ
Последствия удара ВСУ. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Добавим, что сегодня днём под ударом уже оказывался Валуйский округ. Тогда в Валуйках загорелась трава и пострадал грузовик, а в Кукуевке — легковушка, микроавтобус и «Газель».

Различные разрушения выявили в Белгородской области после ударов пяти БПЛА
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#Александра Склярова#БПЛА#Валуйки#Белгород#Атака ВСУ#Вячеслав Гладков#Разрушения#Шебекино#Обстрел#Белгородская область
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