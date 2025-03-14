В предприятии и трёх домах белгородцев нашли разрушения после удара ВСУ

Posted 14 марта, 16:39
Published 14 марта, 16:39
Modified 14 марта, 16:41
Updated 14 марта, 16:41
Шебекино атаковали сразу два дрона. В результате удара первого повреждения получило предприятие, его складское помещение и технологическое оборудование. А из-за детонации второго БПЛА ущерб получил коммерческий объект.
В Валуйках пострадал грузовик, а в Кукуевке Валуйского округа — три частных дома. В первом домовладении повреждена крыша, во втором — забор, а в третьем — окна и фасад.
Пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что сегодня днём под ударом уже оказывался Валуйский округ. Тогда в Валуйках загорелась трава и пострадал грузовик, а в Кукуевке — легковушка, микроавтобус и «Газель».