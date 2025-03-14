В Оскольском колледже при поддержке Металлоинвеста создали лабораторию робототехники

Posted 14 марта, 09:12
Published 14 марта, 09:12
Modified 14 марта, 09:14
Updated 14 марта, 09:14
На это Компания направила 3,35 млн рублей в рамках Программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области на 2024 год. Ещё около 3 млн рублей выделил Благотворительный фонд «Поколение».
На средства Металлоинвеста выполнен ремонт помещений, приобретены мебель и современное учебное оборудование. Например, VR-установка позволит студентам почувствовать себя в условиях производства и отрабатывать навыки в виртуальной реальности. На компьютерах и ноутбуках с установленными тренажёрами ребята смогут моделировать техпроцессы, программировать логические реле и контроллеры. При помощи 3D-принтера и 3D-сканера будут изготавливать физические модели технологических процессов.
Лаборатория станет основной площадкой для обучения по новой специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», которую откроют в ОПК в этом году. Кроме того, здесь будут отрабатывать практические навыки студенты, изучающие автоматизацию технологических процессов и производств, металлургию чёрных металлов, обработку металлов давлением. Дополнительно студенты смогут получить рабочие профессии: слесарь по КИПиА, электромонтёр охранно-пожарной сигнализации. Ежегодно в лаборатории планируется обучение около 600 человек.
«Цифровизация, автоматизация и роботизация производственных процессов — своевременная реальность металлургии. Сегодня на рынке труда специалисты, способные работать с передовыми технологиями, в дефиците. Именно поэтому Металлоинвест уделяет особое внимание развитию профессионального образования и инвестирует в создание учебных мастерских и таких высокотехнологичных пространств, — отметил управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — Мы заинтересованы, чтобы выпускники Оскольского политехнического колледжа приходили к нам теоретически и практически подготовленными. Уверен, эта площадка станет стартовой точкой для многих талантливых ребят, которые поведут индустрию в будущее».