В Оскольском колледже при поддержке Металлоинвеста создали лабораторию робототехники

«Цифровизация, автоматизация и роботизация производственных процессов — своевременная реальность металлургии. Сегодня на рынке труда специалисты, способные работать с передовыми технологиями, в дефиците. Именно поэтому Металлоинвест уделяет особое внимание развитию профессионального образования и инвестирует в создание учебных мастерских и таких высокотехнологичных пространств, — отметил управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — Мы заинтересованы, чтобы выпускники Оскольского политехнического колледжа приходили к нам теоретически и практически подготовленными. Уверен, эта площадка станет стартовой точкой для многих талантливых ребят, которые поведут индустрию в будущее».