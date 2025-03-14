В «Домклик» представили данные о доле первичного жилья в ипотеке

В целом, согласно данным Сбера, после сезонного снижения в начале года в феврале спрос на ипотеку стал активнее. Всего по стране предоставлено кредитов на 126,2 миллиарда рублей, с серьезным увеличением к предыдущему месяцу — на 80%. Причем спрос в феврале рос с каждой неделей, к тому же при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по стране.