В «Домклик» представили данные о доле первичного жилья в ипотеке

Posted 14 марта, 18:23
Published 14 марта, 18:23
Modified 14 марта, 18:23
Updated 14 марта, 18:23
Исследование касается февраля 2025 года. В расчет брали не собственно число займов, а объем выданных средств, включая транши (последующие выдачи).
Методика расчета структуры ипотек подверглась изменениям начиная с января текущего года, пишет properm.ru.
В целом по РФ в структуре выданной в феврале 2025 года ипотеки наблюдается преобладание кредитов на новостройки — 70%. Объем ипотечных сделок на этом рынке достиг 88,7 миллиарда рублей, с существенным приростом к январю 2025 года — на 79%. При этом в последние месяцы прошлого года уровень выдач ипотеки на первичном рынке в РФ превосходил 100 миллиардов рублей.
Аналитики «Домклик» напоминают, что доля кредитов на новостройки не только занимает большую часть рынка, но и сохраняет рекордно высокий уровень из-за льготной ипотеки.
В числе регионов — лидеров по спросу на новостройки называют Бурятию, Чувашию, Архангельскую область, Хабаровский край и Приморский край, где доля первичного жилья в совокупном объеме ипотечных сделок отмечена на уровне 82–88%. Также значительный процент сделок с новостройками зарегистрирован в Москве (80,4%), в Ростовской (79,4%) и Свердловской (72,1%) областях.
В отношении вторичного рынка жилья аналитики «Домклик» говорят, что в этом сегменте в феврале 2025 года спрос также оживился. В сравнении с предыдущим месяцем объем выданной ипотеки двукратно вырос, достигнув 31,8 миллиарда рублей.
Для сравнения: во втором полугодии 2024 года объем ипотечных выдач на вторичном рынке оказался в три раза больше и составил около 85 миллиардов рублей в месяц. В последние месяцы доля вторичного жилья в кредитовании стремительно падала, однако в феврале этот тренд продемонстрировал изменения, отметили в «Домклик».
В то же время на рынке индивидуального жилищного строительства спрос на кредитование выглядит сдержанным, составив всего 3,7 миллиарда рублей за февраль 2025 года. Снижение к предыдущему месяцу оказалось на уровне 5%. В общем объеме ипотечных выдач доля ИЖС составила всего 3%. Однако с наступлением весенне-летнего сезона эксперты уверены в оживлении спроса на кредитование ИЖС.
Одновременно уже вступил в действие федеральный закон об эскроу-счетах на рынке ИЖС, что должно способствовать обеспечению безопасности сделок.
В целом, согласно данным Сбера, после сезонного снижения в начале года в феврале спрос на ипотеку стал активнее. Всего по стране предоставлено кредитов на 126,2 миллиарда рублей, с серьезным увеличением к предыдущему месяцу — на 80%. Причем спрос в феврале рос с каждой неделей, к тому же при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по стране.