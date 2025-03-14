В честь столетнего юбилея Татьяны Лиозновой прошла выставка «Женщина за кадром»

На экспозиции представлены эскизы, фотографии со съёмок, кинопробы, плакаты и документы, в том числе сценарии знаменитых фильмов, созданных женщинами-режиссёрами. Выставка разделена на тематические разделы, один из которых посвящён Татьяне Лиозновой, культовой личности советского кинематографа.