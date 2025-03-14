В честь столетнего юбилея Татьяны Лиозновой прошла выставка «Женщина за кадром»

Posted 14 марта, 12:23
Published 14 марта, 12:23
Modified 14 марта, 12:25
Updated 14 марта, 12:25
Выставка предлагает новый взгляд на историю российского кино, рассматривая её через работы женщин-режиссёров, включая таких знаковых и первых фигур, как Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская, Надежда Кошеверова, Кира Муратова и новое поколение кинематографисток.
На экспозиции представлены эскизы, фотографии со съёмок, кинопробы, плакаты и документы, в том числе сценарии знаменитых фильмов, созданных женщинами-режиссёрами. Выставка разделена на тематические разделы, один из которых посвящён Татьяне Лиозновой, культовой личности советского кинематографа.
Как заявила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, организация выставки и сотрудничество команда — это поддержка инициативы, направленной на сохранение и переосмысление культурного наследия. Татьяна Лиознова, продолжила Кочнева, создала ряд выдающихся полнометражных картин, ставших классикой и продолжающих влиять на культуру. Фильм «Семнадцать мгновений весны» — это глубокое отражение эпохи, нюансов человеческих эмоций и базовых ценностей, отметила старший вице-президент.