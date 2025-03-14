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Posted 14 марта, 12:23

Published 14 марта, 12:23

Modified 14 марта, 12:25

Updated 14 марта, 12:25

100-летний юбилей Татьяна Лиозновой

В честь столетнего юбилея Татьяны Лиозновой прошла выставка «Женщина за кадром»

14 марта 2025, 12:23
Фото: Пресс-служба ВТБ. 100-летний юбилей Татьяна Лиозновой
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Новости Белгорода
Выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой», организованная Еврейским музеем и центром толерантности при поддержке ВТБ, открылась 13 марта.

Выставка предлагает новый взгляд на историю российского кино, рассматривая её через работы женщин-режиссёров, включая таких знаковых и первых фигур, как Татьяна Лиознова, Ольга Преображенская, Маргарита Барская, Надежда Кошеверова, Кира Муратова и новое поколение кинематографисток.

На экспозиции представлены эскизы, фотографии со съёмок, кинопробы, плакаты и документы, в том числе сценарии знаменитых фильмов, созданных женщинами-режиссёрами. Выставка разделена на тематические разделы, один из которых посвящён Татьяне Лиозновой, культовой личности советского кинематографа.

Как заявила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, организация выставки и сотрудничество команда — это поддержка инициативы, направленной на сохранение и переосмысление культурного наследия. Татьяна Лиознова, продолжила Кочнева, создала ряд выдающихся полнометражных картин, ставших классикой и продолжающих влиять на культуру. Фильм «Семнадцать мгновений весны» — это глубокое отражение эпохи, нюансов человеческих эмоций и базовых ценностей, отметила старший вице-президент.

ВТБ делится предпочтениями женщин в инвестировании
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