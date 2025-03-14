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Posted 14 марта, 12:19

Published 14 марта, 12:19

Modified 14 марта, 12:21

Updated 14 марта, 12:21

Обвиняемого приговорили к колонии

В Белгородской области на 13 лет осудили россиянина за слив данных СБУ

14 марта 2025, 12:19
Фото: 1MI. Обвиняемого приговорили к колонии
Мужчина планировал получить взамен помощь в пересечении границы.

Суд установил, что 52-летний Юрий Плыска общался с представителями СБУ, чтобы те помогли ему пересечь российскую границу. Для этого он предложил им помочь в действиях против РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Когда мужчина решил, что украинцы согласны на сотрудничество, он летом 2021 года передал им персональные данные сотрудника ФСБ РФ, а также сведения об объекте ведомства, которые были приравнены к гостайне.

Однако всё это время действия мужчины контролировались, поэтому их удалось вовремя пресечь.

Его обвинили в госизмене и назначили ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Добавим, что сам Плыска является уроженцем Тольятти.

Ранее информацию для СБУ также собирали сахалинец и белгородец.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Госизмена
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