В Белгородской области на 13 лет осудили россиянина за слив данных СБУ

Posted 14 марта, 12:19
Published 14 марта, 12:19
Modified 14 марта, 12:21
Updated 14 марта, 12:21
Суд установил, что 52-летний Юрий Плыска общался с представителями СБУ, чтобы те помогли ему пересечь российскую границу. Для этого он предложил им помочь в действиях против РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Когда мужчина решил, что украинцы согласны на сотрудничество, он летом 2021 года передал им персональные данные сотрудника ФСБ РФ, а также сведения об объекте ведомства, которые были приравнены к гостайне.
Однако всё это время действия мужчины контролировались, поэтому их удалось вовремя пресечь.
Его обвинили в госизмене и назначили ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Добавим, что сам Плыска является уроженцем Тольятти.