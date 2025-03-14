В Белгороде весна: набухают почки на деревьях, распускаются цветы

Posted 14 марта, 07:41
Published 14 марта, 07:41
Modified 14 марта, 07:44
Updated 14 марта, 07:44
Начало весны в Белгородской области выдалось приятно тёплым и не дождливым. Жители снимают объёмные пуховики, заменяя их на пальто или лёгкие куртки. Несмотря на скорые похолодания, природа уже по-настоящему преображается.
На деревьях появляются зелёные почки, из-под осенних листьев вылезает молодая трава, а где-то даже распустились первые цветы.
Журналистка Бел.Ру прошлась по городу и сделала фоторепортаж с зеленеющим городом.
Не только коты попадаются в объектив и активно позируют. Встретился даже странный голубь с пером в клюве.
В одном из дворов многоквартирного дома на Костюкова распустились первые цветы.
Кстати, в январе этого года в Старом Осколе зацвели подснежники, а в Белгороде — анютины глазки.