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Posted 14 марта, 07:41

Published 14 марта, 07:41

Modified 14 марта, 07:44

Updated 14 марта, 07:44

В Белгороде наступает настоящая весна

В Белгороде весна: набухают почки на деревьях, распускаются цветы

14 марта 2025, 07:41
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

В Белгороде наступает настоящая весна

Сюжет
Природа
Весна приходит в Белгород. Как это выглядит — смотрите в фоторепортаже Бел.Ру.

Начало весны в Белгородской области выдалось приятно тёплым и не дождливым. Жители снимают объёмные пуховики, заменяя их на пальто или лёгкие куртки. Несмотря на скорые похолодания, природа уже по-настоящему преображается.

На деревьях появляются зелёные почки, из-под осенних листьев вылезает молодая трава, а где-то даже распустились первые цветы.

Журналистка Бел.Ру прошлась по городу и сделала фоторепортаж с зеленеющим городом.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Не только коты попадаются в объектив и активно позируют. Встретился даже странный голубь с пером в клюве.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

В одном из дворов многоквартирного дома на Костюкова распустились первые цветы.

Кстати, в январе этого года в Старом Осколе зацвели подснежники, а в Белгороде — анютины глазки.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
За год в Белгороде высадили 2 миллиона цветов
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