В Белгороде уже пять лет ищут подрядчика для реконструкции усадьбы Волковой

Posted 14 марта, 10:24
Published 14 марта, 10:24
Modified 14 марта, 10:24
Updated 14 марта, 10:24
На новый аукцион выставили работы по капремонту усадьбы Волковой, которая носит статус объекта культурного наследия, заметили журналисты «Ъ-Черноземье». Конюшня и главный дом принадлежат управлению капстроительства Белгорода, однако объект давно пора ремонтировать — для этого и ищут подрядчика.
За все работы предлагают заплатить 46 млн рублей, которые возьмут из городского бюджета, а также воспользуются субсидиями из областного.
Здания расположены по улице Корочанская, 318. Строители должны будут отремонтировать крышу, чердачное покрытие, стены и полы, заменить инженерные сети, отопление, вентиляцию и сети связи. В конце нужно будет благоустроить весь участок. Всё это просят выполнить до 1 мая следующего года.
Участников аукциона ждут до 21 марта, а спустя четыре дня объявят победителя.
Добавим, что это уже не первые торги: прошлые не состоялись, поскольку никто не захотел подавать заявки на участие. При этом капремонт зданий планируют ещё с 2018 года.