В Белгороде уже пять лет ищут подрядчика для реконструкции усадьбы Волковой

Здания расположены по улице Корочанская, 318. Строители должны будут отремонтировать крышу, чердачное покрытие, стены и полы, заменить инженерные сети, отопление, вентиляцию и сети связи. В конце нужно будет благоустроить весь участок. Всё это просят выполнить до 1 мая следующего года.