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Posted 14 марта, 10:24

Published 14 марта, 10:24

Modified 14 марта, 10:24

Updated 14 марта, 10:24

Капремонт необходим объекту культурного наследия

В Белгороде уже пять лет ищут подрядчика для реконструкции усадьбы Волковой

14 марта 2025, 10:24
Фото: 1MI. Капремонт необходим объекту культурного наследия
Сюжет
Новости Белгорода
Изначально усадьбу планировали реконструировать в 2020 году.

На новый аукцион выставили работы по капремонту усадьбы Волковой, которая носит статус объекта культурного наследия, заметили журналисты «Ъ-Черноземье». Конюшня и главный дом принадлежат управлению капстроительства Белгорода, однако объект давно пора ремонтировать — для этого и ищут подрядчика.

За все работы предлагают заплатить 46 млн рублей, которые возьмут из городского бюджета, а также воспользуются субсидиями из областного.

Здания расположены по улице Корочанская, 318. Строители должны будут отремонтировать крышу, чердачное покрытие, стены и полы, заменить инженерные сети, отопление, вентиляцию и сети связи. В конце нужно будет благоустроить весь участок. Всё это просят выполнить до 1 мая следующего года.

Участников аукциона ждут до 21 марта, а спустя четыре дня объявят победителя.

Добавим, что это уже не первые торги: прошлые не состоялись, поскольку никто не захотел подавать заявки на участие. При этом капремонт зданий планируют ещё с 2018 года.

Здание усадьбы княгини Волковой в Белгороде реконструируют в 2020 году
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Усадьба#Белгород#Объект культурного наследия
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