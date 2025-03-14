В Белгороде начнут измерять температуру дорожного покрытия за 4 млн рублей

Posted 14 марта, 13:16
Published 14 марта, 13:16
Modified 14 марта, 13:18
Updated 14 марта, 13:18
Белгородская мэрия закупает новые детекторы транспорта и метеосистему. На эти цели готовы выделить до 15,1 млн рублей. Если быть точнее, то закупят 27 подсистем мониторинга транспортного потока и одну подсистему метеомониторинга. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы Белгорода.
Первые смогут подсчитывать количество проезжающих машин, распознавать номера, считать пешеходов, определять интенсивность, плотность движения, пропускную способность, состав потока, очередь машин в конкретных полосах и на конкретных участках, длину очереди. Кроме этого, автоматически будет считаться средняя скорость движения ТС, цвет и марки машин.
У метеосистемы будут установлены датчики атмосферного давления, интенсивности и вида осадков, давления воздуха, направления ветра, определения состояния дорожного покрытия, скорости ветра, температуры воздуха и над поверхностью дороги. Обойдётся такая станция в почти 4 млн рублей.
Отметим, что меньше чем через месяц в Белгороде увеличится количество зон платной парковки. На местах уже установили знаки.