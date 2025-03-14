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Posted 14 марта, 13:16

Published 14 марта, 13:16

Modified 14 марта, 13:18

Updated 14 марта, 13:18

Для интеллектуальной транспортной системы Белгорода купят датчики и метеостанцию

В Белгороде начнут измерять температуру дорожного покрытия за 4 млн рублей

14 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI.

Для интеллектуальной транспортной системы Белгорода купят датчики и метеостанцию

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Новости Белгорода
Ещё 27 датчиков мониторинга транспортных потоков закупят в Белгороде. Также мэрия приобретёт метеостанцию для слежки за состоянием дороги.

Белгородская мэрия закупает новые детекторы транспорта и метеосистему. На эти цели готовы выделить до 15,1 млн рублей. Если быть точнее, то закупят 27 подсистем мониторинга транспортного потока и одну подсистему метеомониторинга. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы Белгорода.

Первые смогут подсчитывать количество проезжающих машин, распознавать номера, считать пешеходов, определять интенсивность, плотность движения, пропускную способность, состав потока, очередь машин в конкретных полосах и на конкретных участках, длину очереди. Кроме этого, автоматически будет считаться средняя скорость движения ТС, цвет и марки машин.

У метеосистемы будут установлены датчики атмосферного давления, интенсивности и вида осадков, давления воздуха, направления ветра, определения состояния дорожного покрытия, скорости ветра, температуры воздуха и над поверхностью дороги. Обойдётся такая станция в почти 4 млн рублей.

Отметим, что меньше чем через месяц в Белгороде увеличится количество зон платной парковки. На местах уже установили знаки.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Интеллектуальная транспортная система#Датчики
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