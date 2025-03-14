В Белгороде начнут измерять температуру дорожного покрытия за 4 млн рублей

Белгородская мэрия закупает новые детекторы транспорта и метеосистему. На эти цели готовы выделить до 15,1 млн рублей. Если быть точнее, то закупят 27 подсистем мониторинга транспортного потока и одну подсистему метеомониторинга. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы Белгорода.