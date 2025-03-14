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Posted 14 марта, 10:09

Published 14 марта, 10:09

Modified 14 марта, 10:09

Updated 14 марта, 10:09

В Белгородской области объявляли опасности атаки БПЛА

В Белгороде и Губкине вчера было громко: что произошло?

14 марта 2025, 10:09
Фото: bel.ru. В Белгородской области объявляли опасности атаки БПЛА

ВСУ выпустили по Белгородской области 39 снарядов и 61 БПЛА

Сюжет
СВО
Атакам подверглись Белгород и девять районов. Громко было в том числе в неприграничных Губкинском горокруге и Прохоровском районе.

13 марта ВСУ выпустили по Белгородской области 39 боеприпасов и 61 беспилотник, сообщили в оперштабе. Последствия есть, но не везде.

Под удар накануне попали в том числе Белгород и неприграничные Губкинский горокруг и Прохоровский район. В первых двух сбито по одному беспилотнику, в Прохоровском районе — два. Обошлось без разрушений. Последствий обстрела не обнаружили и в приграничном Борисовском районе.

Ранены за прошедшие сутки три мирных жителя. В тяжёлом состоянии в больнице остаётся женщина, пострадавшая после взрыва дрона в Валуйском округе. Двое мужчин накануне пострадали в Октябрьском в Белгородском районе: одного отпустили долечиваться домой, состояние второго врачи оценивают как удовлетворительное.

Разрушения после атак ВСУ выявили, помимо Валуйского округа и Белгородского района, в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском и Шебекинском округах. В общей сложности повреждено:

  • семь частных домов,
  • семь единиц транспорта,
  • две надворные постройки и гараж,
  • производственное здание на предприятии и помещение на территории фермерского хозяйства.

Кроме того, минувшим вечером после взрыва БПЛА в Белгородском районе вспыхнули камыш и сухая трава — пожар уже потушили.

Три человека ранены в Белгородской области после атак дронов
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