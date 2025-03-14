В Белгороде и Губкине вчера было громко: что произошло?

Под удар накануне попали в том числе Белгород и неприграничные Губкинский горокруг и Прохоровский район. В первых двух сбито по одному беспилотнику, в Прохоровском районе — два. Обошлось без разрушений. Последствий обстрела не обнаружили и в приграничном Борисовском районе.