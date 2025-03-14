В Белгороде и Губкине вчера было громко: что произошло?

Posted 14 марта, 10:09
Published 14 марта, 10:09
Modified 14 марта, 10:09
Updated 14 марта, 10:09
13 марта ВСУ выпустили по Белгородской области 39 боеприпасов и 61 беспилотник, сообщили в оперштабе. Последствия есть, но не везде.
Под удар накануне попали в том числе Белгород и неприграничные Губкинский горокруг и Прохоровский район. В первых двух сбито по одному беспилотнику, в Прохоровском районе — два. Обошлось без разрушений. Последствий обстрела не обнаружили и в приграничном Борисовском районе.
Ранены за прошедшие сутки три мирных жителя. В тяжёлом состоянии в больнице остаётся женщина, пострадавшая после взрыва дрона в Валуйском округе. Двое мужчин накануне пострадали в Октябрьском в Белгородском районе: одного отпустили долечиваться домой, состояние второго врачи оценивают как удовлетворительное.
Разрушения после атак ВСУ выявили, помимо Валуйского округа и Белгородского района, в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском и Шебекинском округах. В общей сложности повреждено:
Кроме того, минувшим вечером после взрыва БПЛА в Белгородском районе вспыхнули камыш и сухая трава — пожар уже потушили.