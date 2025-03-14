Уже не актуально? Куда пропали почтовые ящики в Белгороде

Posted 14 марта, 17:06
Published 14 марта, 17:06
Modified 14 марта, 17:06
Updated 14 марта, 17:06
Одна из жительниц Белгорода заметила, что с фасадов домов стали пропадать почтовые ящики. По её словам, их «поснимали везде», никого не предупредив.
«Носить на главпочтамт неудобно, далеко от работы. Куда кидать конверты?» — задала вопрос в Сети девушка.
Горожанка уточнила, что ящики пропали с некоторых зданий на Народном бульваре, Белгородском и Гражданском проспектах, проспекте Славы, улицах Чумичова и 5 Августа.
На её обращение отреагировал градоначальник Валентин Демидов. Он объяснил, что снять почтовые ящики решили из-за небольшого количества поступающих писем.
Судя по всему, размещать новые нигде не планируется, поскольку в качестве альтернативы мэр предложил ближайшие отделения почты.
«Отправить корреспонденцию можно в любом отделении почтовой связи без ожидания в очереди, опустив письмо в почтовый ящик „Почты России“», — заключил Демидов.