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Posted 14 марта, 17:06

Published 14 марта, 17:06

Modified 14 марта, 17:06

Updated 14 марта, 17:06

Белгородцы не досчитались почтовых ящиков

Уже не актуально? Куда пропали почтовые ящики в Белгороде

14 марта 2025, 17:06
Фото: 1MI. Белгородцы не досчитались почтовых ящиков

Мэр Белгорода объяснил, почему исчезли почтовые ящики

Сюжет
Новости Белгорода
Отправлять письма горожанам советуют в ближайших отделениях.

Одна из жительниц Белгорода заметила, что с фасадов домов стали пропадать почтовые ящики. По её словам, их «поснимали везде», никого не предупредив.

«Носить на главпочтамт неудобно, далеко от работы. Куда кидать конверты?» — задала вопрос в Сети девушка.

Горожанка уточнила, что ящики пропали с некоторых зданий на Народном бульваре, Белгородском и Гражданском проспектах, проспекте Славы, улицах Чумичова и 5 Августа.

На её обращение отреагировал градоначальник Валентин Демидов. Он объяснил, что снять почтовые ящики решили из-за небольшого количества поступающих писем.

Судя по всему, размещать новые нигде не планируется, поскольку в качестве альтернативы мэр предложил ближайшие отделения почты.

«Отправить корреспонденцию можно в любом отделении почтовой связи без ожидания в очереди, опустив письмо в почтовый ящик „Почты России“», — заключил Демидов.
Здания, с которых сняли почтовые ящики
Здания, с которых сняли почтовые ящики
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Почтовый ящик#Валентин Демидов
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