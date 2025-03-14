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Posted 14 марта, 06:59

Published 14 марта, 06:59

Modified 14 марта, 07:05

Updated 14 марта, 07:05

В прокуратуре сообщили подробности

У фигурантов дела о коррупции в белгородском ЖКХ арестовали имущество на 37 млн

14 марта 2025, 06:59
Фото: 1MI. В прокуратуре сообщили подробности

В суд передали дело против экс-сотрудников белгородских Фонда ЖКХ и ЦЭБ

Сюжет
Коррупция
В поле зрения силовиков попали четверо бывших чиновников. Их обвиняют по статьям за получение взятки и коммерческий подкуп.

Предполагается, что экс-сотрудники Фонда реформирования ЖКХ Андрей Внуков и Юлия Овчарова, а также бывшие должностные лица Центра экологической безопасности Даниил Медведев и Кирилл Попов работали в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, участники этой истории с ноября 2019 по июль 2022 года получили от директора одной из компаний через посредников деньги и услуги на общую сумму в 35 млн рублей. Взамен они должны были подписать акты о выполнении работ.

Уголовное дело против фигурантов возбудили по статьям за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Теперь эту историю предстоит изучить Октябрьскому районному суду Белгорода.

Также сообщается, что наложен арест на имущество фигурантов. Общая стоимость превысила 37 млн рублей.

Андрей Внуков был начальником управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ. Юлия Овчарова возглавляла абонентский отдел фонда. Даниил Медведев исполнял обязанности гендиректора ЦЭБ, а Кирилл Попов был его заместителем по экономике. О задержании всех указанных лиц стало известно ещё в августе 2023 года.

Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки
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#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Фонд жкх#Белгород#Подкуп
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